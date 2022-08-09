Муж Беатрис и ее сестра Евгения трогательно поздравили принцессу Йоркскую с днем рождения

Вчера у принцессы Йоркской Беатрис был день рождения. Внучке королевы Елизаветы II исполнилось 34 года.

Мы вспоминали, как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци. Сам муж принцессы, конечно, тоже не забыл поздравить любимую с праздником и кроме личных поздравлений опубликовал и публичное.

Он запостил фото, на котором Беатрис запечатлена на фоне воды и красивых яхт сзади, похоже, этот снимок был сделан в Италии, откуда родом Эдоардо и где они с принцессой часто бывают в отпуске. В подписи к снимку он написал:

"Ты лучшая жена в мире. Вместе с тем ты лучшая мать на свете. Мы очень тебя любим. С днем ​​рождения, дорогая ❤️".

Также к поздравлениям присоединилась младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения. Она запостила в своем блоге в Instagram несколько фотографий, где они запечатлены вместе с сестрой.

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"С днем рождения, моя особенная большая сисси. Очень люблю тебя", - написала Евгения.

Ранее мы рассказывали, как принцесса Беатрис нарушила на свадьбе традицию, которой строго придерживались Кейт и Меган.

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