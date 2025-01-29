Муж принцессы Беатрис опубликовал трогательный пост о новорожденной дочери Афине

Муж принцессы Беатрис также поделился фото их новорожденной дочери Афины у себя в Instagram.

Он запостил фото новорожденной малышки, которая, как мы уже знаем благодаря публикации королевского дворца, родилась 22 января.

"На прошлой неделе в нашей жизни появилась малышка Афина. Она крошечная и абсолютно идеальная. Мы все (включая Вольфи и Сиенну) уже полностью очарованы ею.

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Наши сердца переполнены любовью к тебе, малышка Афина.", - подписал фото Эдоардо.

"Огромное спасибо от моей жены и меня всему замечательному персоналу больницы Челси и Вестминстера за их исключительную заботу и поддержку в это невероятно особенное время", - добавил счастливый муж принцессы Беатрис.

Для пары Афина – второй общий ребенок. У них также есть старшая дочь Сиенна, которой три года, а также у Эдо есть сын Кристофер от предыдущих отношений, мальчик часто живет с ними в Британии, а его мать в США.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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