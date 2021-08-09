Муж принцессы Беатрис поделился милым семейным селфи

8 августа принцессе Йоркской Беатрис исполнилось 33 года.

По случаю дня рождения ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал на своей странице в блоге совместный кадр с Беатрис.

На снимке Эдо и Беа запечатлены в объятиях друг друга на фоне моря. Кадр черно-белый, Беатрис широко улыбается и одета в джинсовую куртку, а Эдоардо в белой рубашке, расстегнутой на верхнюю пуговицу и джемпере, который накинул на плечи.

"С днем рождения, любовь моя. Я люблю тебя всем сердцем", - написал Мапелли-Моцци.

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Принцесса Беатрис, напомним, сейчас ждет первенца от Эдоардо. Пол ребенка не известен, появится на свет он должен уже грядущей осенью. Ранее в прессе появилась информация, что Беатрис всегда очень мечтала о дочери и даже придумала для нее имя, но потом его украла Меган Маркл.

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