Муж принцессы Беатрис похвастался стильной елкой: как она выглядит

Зеленое дерево украшено его фирмой Banda Property, которая занимается дизайном интерьера.
Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал фото в Instagram и написал:
"Высокое дерево, мягко освещенное теплым светом и увенчанное одним бархатным бантом, занимает центральное место в официальной гостиной нашего таунхауса на Малберри-сквер в Chelsea Barracks. Его сдержанное украшение отражает преднамеренный дизайн комнаты — сдержанный, вневременной и тихо утонченный", - говорится в подписи.
Какая елка стоит в гостинной принцессы Беатрис, ее муж Эдо, к сожалению, не показал. Но, уверенны, семья украсила праздничное дерево, ведь это одна из рождественских традиций, которая так нравится детям.
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