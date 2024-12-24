Муж принцессы Беатрис похвастался стильной елкой: как она выглядит

Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал фото в Instagram и написал:

"Высокое дерево, мягко освещенное теплым светом и увенчанное одним бархатным бантом, занимает центральное место в официальной гостиной нашего таунхауса на Малберри-сквер в Chelsea Barracks. Его сдержанное украшение отражает преднамеренный дизайн комнаты — сдержанный, вневременной и тихо утонченный", - говорится в подписи.

Елка Эдоардо Мапелли-Моцци, фото: Instagram.com/banda.property

Какая елка стоит в гостинной принцессы Беатрис, ее муж Эдо, к сожалению, не показал. Но, уверенны, семья украсила праздничное дерево, ведь это одна из рождественских традиций, которая так нравится детям.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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