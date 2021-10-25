Муж принцессы Беатрис показал фотографии из путешествия в Грецию

Эдоардо Мапелли-Моции опубликовал в Instagram несколько кадров из путешествия в Грецию.

На выходных принцесса Беатрис и Эдоардо вместе присутствовали на свадьбе греческого принца Филиппоса и Нины Флор. Это был первый публичный выход на такого рода мероприятие спустя пять недель после того, как принцесса Беатрис родила дочь Сиенну.

Ее муж Эдоардо поделился кадрами с прогулки, на которых запечатлен со своим сыном Вольфи. "Афинский Акрополь и великолепный Парфенон #Афины #Акрополь #Парфенон", - написал он рядом с десятью фотографиями, сделанными в древней цитадели.

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Эдо был одет в белую рубашку, темно-коричневые брюки, обут - в эспадрильи, а на голове у него была небольшая шляпа. Его пятилетний сын был в полосатой футболке и шортах цвета хаки. Взяли ли Эдоардо и Беатрис с собой в поездку новорожденную дочь или она осталась с няней в Великобритании, не сообщается.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

На свадьбе также присутствовала сестра Беатрис – принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбэнк. Но фотографам не удалось запечатлеть четверку вместе.

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