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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Муж принцессы Беатрис нарушил традицию в годовщину их свадьбы: что он сделал

Муж принцессы Беатрис – Эдоардо Мапелли-Моцци - в этом году нарушил семейную традицию, не отметив шестую годовщину свадьбы со своей женой онлайн.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Аккаунт Эдоардо Мапелли-Моцци в Instagram в пятницу был необычно тих. Мужчина не опубликовал ни одного поста, посвященного этой важной вехе в его жизни.

Беатрис и Эдо, как его ласково называют, поженились 17 июля 2020 года. Пышная церемония состоялась в Королевской часовне Всех Святых в Роял-Лодж, в Виндзоре. Все предыдущие года (а именно четыре из пяти годовщин своей свадьбы) Эдоардо отмечал, публикуя фотографии с женой, пропустив только вторую в 2022 году.

В прошлом году он опубликовал фотографию, на которой он и Беатрис позируют у моря где-то в Шотландии.

Подпись к фотографии гласила: «Счастливой 5-й годовщины моей невероятной спутнице жизни, самой красивой и удивительной жене».

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Для принцессы Беатрис, напомним, этот год выдался непростым: ее отец, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был арестован в свой день рождения, 19 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а затем освобожден примерно через 11 часов. Его арест произошел после того, как стало известно о его отношениях с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. Эндрю всегда отрицал какие-либо правонарушения. Беатрис с тех пор старается избегать прессы и папарацци, видимо, ее муж следует тому же правилу.

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Дата публикации
Количество просмотров
101
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