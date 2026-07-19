Муж принцессы Беатрис нарушил традицию в годовщину их свадьбы: что он сделал

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

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Аккаунт Эдоардо Мапелли-Моцци в Instagram в пятницу был необычно тих. Мужчина не опубликовал ни одного поста, посвященного этой важной вехе в его жизни.

Беатрис и Эдо, как его ласково называют, поженились 17 июля 2020 года. Пышная церемония состоялась в Королевской часовне Всех Святых в Роял-Лодж, в Виндзоре. Все предыдущие года (а именно четыре из пяти годовщин своей свадьбы) Эдоардо отмечал, публикуя фотографии с женой, пропустив только вторую в 2022 году.

В прошлом году он опубликовал фотографию, на которой он и Беатрис позируют у моря где-то в Шотландии.

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Подпись к фотографии гласила: «Счастливой 5-й годовщины моей невероятной спутнице жизни, самой красивой и удивительной жене».

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Для принцессы Беатрис, напомним, этот год выдался непростым: ее отец, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был арестован в свой день рождения, 19 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а затем освобожден примерно через 11 часов. Его арест произошел после того, как стало известно о его отношениях с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. Эндрю всегда отрицал какие-либо правонарушения. Беатрис с тех пор старается избегать прессы и папарацци, видимо, ее муж следует тому же правилу.

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