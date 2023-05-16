Муж Зары Тиндалл поделился трогательным снимком с супругой

Зара и Майк Тиндалл женаты уже двенадцать лет.

Вчера единственная дочь принцессы Анны отпраздновала свое 42-летие. Мы показывали вам эффектные выходы именинницы. Ее муж Майк Тиндалл опубликовал на своей странице в Instagram кадр с любимой женой.

На снимке Майк обнимает Зару. Фото было сделано в прошедшие выходные.

"Спасибо всем за чудесный вчерашний день. Все знаменитости, игроки, спонсоры и благотворительные фонды сделали этот день поистине волшебным ❤️", - написал Майк.

Супруг Зари Тиндалл провел свой 10-й ежегодный день гольфа, чтобы собрать средства для @cureparkinsons и @hambofoundation. Он также попросил поддержать их в подписи к фото.

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