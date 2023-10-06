Муж Зары Тиндалл рассказал, как они с женой дважды пережили потерю ребенка

Зара и Майк являются родителями троих детей. Но также у Зары случилось два выкидыша.
В беседе с The Times бывший регбист рассказал о разрушительных испытаниях, через которые ему и его супруге Заре пришлось пройти после перенесенного выкидыша.
У пары трое детей: девятилетняя Миа, пятилетняя Лена и двухлетний Лукас. Но также дочь принцессы Анны перенесла два выкидыша после рождения первой дочери, пишет express.
"Это ужасное испытание для матерей, поскольку они смотрят на себя так, будто это их вина", - говорит Майк.
После рождения первой дочери Мии в 2014 году, Зара и Майк в декабре 2016 года рассказали, что беременность, о которой было объявлено в прошлом месяце, закончилась выкидышем.
"Нам пришлось выйти и рассказать всем, что мы потеряли ребенка… Жизнь, которую мы ведем, означает, что мы должны объявить об этом публично", - говорит Майк. Мужчина также отметил, что самым лучшим в тот момент для них с женой было то, что дома их ждала дочь. "Если бы мы вернулись в пустой дом, это мог бы быть совсем другой сценарий", - вспоминает Майк.
Напомним, ранее мы рассказывали о трагических историях в королевских семьях, связанных с выкидышами.
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