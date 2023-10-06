Муж Зары Тиндалл рассказал, как они с женой дважды пережили потерю ребенка

Зара и Майк являются родителями троих детей. Но также у Зары случилось два выкидыша.

В беседе с The Times бывший регбист рассказал о разрушительных испытаниях, через которые ему и его супруге Заре пришлось пройти после перенесенного выкидыша.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

У пары трое детей: девятилетняя Миа, пятилетняя Лена и двухлетний Лукас. Но также дочь принцессы Анны перенесла два выкидыша после рождения первой дочери, пишет express.

Майк Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

"Это ужасное испытание для матерей, поскольку они смотрят на себя так, будто это их вина", - говорит Майк.

После рождения первой дочери Мии в 2014 году, Зара и Майк в декабре 2016 года рассказали, что беременность, о которой было объявлено в прошлом месяце, закончилась выкидышем.

"Нам пришлось выйти и рассказать всем, что мы потеряли ребенка… Жизнь, которую мы ведем, означает, что мы должны объявить об этом публично", - говорит Майк. Мужчина также отметил, что самым лучшим в тот момент для них с женой было то, что дома их ждала дочь. "Если бы мы вернулись в пустой дом, это мог бы быть совсем другой сценарий", - вспоминает Майк.

Зара и Майк Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о трагических историях в королевских семьях, связанных с выкидышами.

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