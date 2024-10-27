Муж Зары Тиндалл рассказала, какие на самом делей Кейт и Уильям Уэльские за закрытыми дверьми

Недавно Майк Тиндалл заявил, что британцы были бы потрясены, если бы могли увидеть, какие на самом деле за закрытыми дверьми принц и принцесса Уэльские.

46-летний бывший регбист рассказал о кузене своей жены Зары принце Уильяме и его жене Кейт Миддлтон в своей новой книге "Хорошее, плохое и регби — на свободе".

Он вспомнил сентябрь 2023 года, когда принц и принцесса Уэльские появились вместе с принцессой Анной (свекровью Майка) в его одноименном подкасте с соведущими Джеймсом Хаскеллом и Алексом Пейном.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Говоря о Кейт и Уильяме, которые также являются родителями троих детей, Майк сказал: "Я думаю, подкаст немного очеловечил их, и мне бы хотелось, чтобы они позволили нам выпустить полную версию, потому что это бы произвело фурор среди публики", цитирует слова Майка Daily Mail.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

"Они показались мне простыми, полностью вовлеченными, забавными и знающими людьми... беседа оказалась гораздо более познавательной, чем я ожидал, не потому, что я думал, что они будут скучными (я уже знал, что это не так), а потому, что я знаю, как тщательно контролируется все, что касается королевской семьи", - сказал Тиндалл.

Напомним, подробнее о том, про что был тот подкаст мы рассказывали ранее.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной / Фото: Getty Images

Также мы писали, что подруга принца Гарри рассказала, какой он и его жена Меган за закрытыми дверями.

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