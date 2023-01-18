Муж Зары Тиндалл снова привлек к себе внимание неординарным поступком

Муж Зары Тиндалл и зять королевской принцессы Анны не перестает удивлять поклонников. В Instagram мужчина опубликовал их с женой фото из поездки в Австралию.

Бывший игрок в регби снова примерил шляпку своей супруги Зары и поделился несколькими кадрами в своем Instagram. Фото были сделаны в Квинсленде.

На мероприятие, которое Майк и Зара посетили вместе, мужчина приехал в светло-сером костюме, лиловой рубашке и синем галстуке, а на голову надел шляпку своей супруги.

Майк не впервые примеряет аксессуары жены. В прошлом году Майк в шутку примерил шляпку Зары на Royal Ascot. Подписчики Тиндалл предлагают ему сделать календарь с фотографиями, на которых он в шляпах Зары, и вырученные деньги отправить на благотворительность.

(листайте фото вправо)

"Просто хотел, чтобы вы знали, что я буду очень разочарован, если этот сериал когда-нибудь остановится, пожалуйста, продолжайте в том же духе", - написал один из подписчиков Майка.

Майк Тиндалл также опубликовал другие фото из их поездки с женой в Австралию. Там проходил аукцион Magic Millions, где на торги выставляли скаковых лошадей. Зара Тиндалл с 2012 года является первым послом Magic Millions Racing Women и ежегодно ездит в Квинсленд на Gold Coast Yearling Sale - семидневные аукционы, на которых продают лошадей, а завершается аукцион скачками.

(листайте фото вправо)

Читайте также: