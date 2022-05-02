"Музыка, преодолевающая войну": Зеленская показала фото с благотворительного концерта в Литве с участием украинских звезд

"Музыка, преодолевающая войну": Зеленская показала фото с благотворительного концерта в Литве с участием украинских звезд

На мероприятии со сцены прочли письмо-обращение с благодарностью от первой леди Украины.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии благотворительного концерта в поддержку Украины в Литве. В нем приняли участие украинские звезды: Руслана, Тина Кароль, Настя Каменских, а также литовские.

Вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение и реабилитацию украинских бойцов.

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"Музыка, преодолевающая войну. Несущая мир и помощь. Вчера, на Жальгирис Арене в Литовском Каунасе.

Украинские и литовские исполнители на одной сцене – как символ совместной борьбы. И тысячи зрителей, не просто посетивших концерт. Они благотворители – все средства от их билетов пойдут на лечение и реабилитацию украинских бойцов. Прозвучавшая вчера музыка через границы и поле сражений дотянется до каждого, кто нуждается в силах и поддержке.

Через украинского посла в Литве обратилась с письмом благодарности к организаторам, участникам и каждому, кто пришел на концерт.

Каждая нота и каждый вклад превратится в силу, надежду, здоровье и чью-то улыбку – у нас, в Украине", – написала первая леди Украины.

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