"Музыка, преодолевающая войну": Зеленская показала фото с благотворительного концерта в Литве с участием украинских звезд

На мероприятии со сцены прочли письмо-обращение с благодарностью от первой леди Украины.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии благотворительного концерта в поддержку Украины в Литве. В нем приняли участие украинские звезды: Руслана, Тина Кароль, Настя Каменских, а также литовские.
Вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение и реабилитацию украинских бойцов.
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"Музыка, преодолевающая войну. Несущая мир и помощь. Вчера, на Жальгирис Арене в Литовском Каунасе.
Украинские и литовские исполнители на одной сцене – как символ совместной борьбы. И тысячи зрителей, не просто посетивших концерт. Они благотворители – все средства от их билетов пойдут на лечение и реабилитацию украинских бойцов. Прозвучавшая вчера музыка через границы и поле сражений дотянется до каждого, кто нуждается в силах и поддержке.
Через украинского посла в Литве обратилась с письмом благодарности к организаторам, участникам и каждому, кто пришел на концерт.
Каждая нота и каждый вклад превратится в силу, надежду, здоровье и чью-то улыбку – у нас, в Украине", – написала первая леди Украины.
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