"Мы будем помогать, сколько будет нужно": премьер-министр Финляндии опубликовала фото с Зеленским

Премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с президентом Украины Владимиром Зеленским. На фото наложен прозрачный фон в цветах украинского флага – сине-желтый.

Снимок был сделан во время официального визита Санны в Киев в мае прошлого года.

Премьер-министр посвятила пост годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Она отметила, что финский народ поддерживает и будет поддерживать украинцев, пока это будет нужно. Марин также добавила, что российские захватчики будут наказаны за свои преступления.

"Вопрос Украины – это наш. Сегодня проходит ровно год, как Россия начала полномасштабную, незаконную и жестокую войну в Украине. Война длится уже 365 долгих дней. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и очень многие погибли, были ранены или потеряли близких. Атаки на инфраструктуру Украины оставили миллионы украинцев без отопления, воды и света среди самой холодной зимы.

Попытка России незаконно аннексировать территории другого государства является грубым нарушением международного права и Устава ООН. Своей атакой Россия показала, что хочет разрушить европейский порядок безопасности. Украинцы борются не только за свою свободу, но и за ценности, на которых построена Европа. Они защищают нашу общую безопасность.

Финны сочувствуют боль и горе украинцев. Финляндия и ЕС решительно поддержали Украину, ставшую объектом захватнической войны России. Финляндия приняла бежавших от войны украинцев и передала Украине гуманитарную помощь, средства защиты и оборонное оборудование, начиная с тяжелого вооружения. ЕС ввел широкие санкции против России с первого дня войны. Незаконное преступление России в виде агрессии будет оценено в международных судах, а виновные в военных преступлениях будут отвечать за свои действия.

Финляндия должна сделать все возможное, чтобы Россия прекратила свою незаконную войну, территориальная целостность Украины была восстановлена, Украина сохранила свое право на самоопределение, а страна стала на путь обновления и членства в Европейском Союзе. Здесь мы поддерживаем стремление самих украинцев к миру на их условиях и тогда, когда Украина будет готова к этому.

Наше послание украинцам сегодня такое же, как и с начала войны: мы будем поддерживать и помогать сколько потребуется. Мы на вашей стороне", – написала премьер-министр Финляндии, добавив лозунг на украинском языке: "Слава Украине!"

Напомним, во время своего визита в Украину Санна Марин посетила Ирпень и Бучу, где ей показали последствия "русского мира".

Фотографы также сфотографировали, как премьер-министр тепло и радостно встретила Зеленского во время саммита ЕС в Брюсселе.

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