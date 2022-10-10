"Мы будем стоять с Украиной столько, сколько нужно": Урсула фон дер Ляйен поддержала украинцев

На сегодняшние массовые ракетные российские обстрелы территории Украины отреагировали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Они записали видео, на котором выразили свою поддержку украинскому народу. Его опубликовали на официальной странице Еврокомиссии в Facebook.

Политики не шокированы циничными действиями русских. По их словам, РФ во главе с Путиным несет миру жестокость и террор. И за совершенное она должна понести ответственность.

"Я знаю, украинцев не запугать. И украинцы знают, что мы будем стоять с Украиной столько, сколько нужно", – сказала Урсула фон дер Ляйен. Каллас добавила, что Евросоюз должен передать Украине средства ПВО, которые помогут оградить украинцев и их территорию от ракетных атак россиян.

"Мы стоим здесь на восточной границе ЕС. Далее – Россия. Мы обращаемся к украинцам – мы поддерживаем вас всеми средствами, которые у нас есть", – сказала премьер-министр Эстонии.

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