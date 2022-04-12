"Мы будем защищать каждый уголок нашей Украины": военнослужащий обратился к своим подписчикам

Боец ВСУ подбодрил всех украинцев.

Украинский военный Александр записал для своих фолловеров видео и опубликовал его в Instagram и TikTok. Он подбодрил украинцев и заверил, что они будут защищать каждый уголок нашей Родины.

"Сегодня, как никогда, тяжело всем: как местным, так и военным. Но военные держат это небо и защищают нашу неньку. Нас с детства учили защищать свою неньку, защищать город, в котором ты родился. Сейчас и дальше мы, военнослужащие ВСУ, будем защищать каждый уголок нашей Украины! Слава Украине! Героям слава!" – сказал военный.

Напомним, ранее бойцы ВСУ с оружием в руках зажигатеьно станцевали под веселую музыку.

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