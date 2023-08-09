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"Мы целовались под винницким дождем": украинские военные взорвали TikTok исполнением песни о первой влюбленности

"Мы целовались под винницким дождем": украинские военные взорвали TikTok исполнением песни о первой влюбленности

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
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"Мы целовались под винницким дождем": украинские военные взорвали TikTok исполнением песни о первой влюбленности

Защитники спели композицию "Під вінницьким дощем" молодой артистки Darisha.

Украинский военный 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Б запустил новый тренд в TikTok. Он записал душевное и искреннее видео, на котором защитники поют в унисон композицию юной певицы Darisha "Під вінницьким дощем".

@guitarplayerua #дшб #80 #подвинницким дождем ♬ оригинальный звук — Guitar

Это видео завирусилось в соцсети и набрало более миллиона просмотров, начав новый тренд среди военных, которые начали записывать свои видео, в которых поют о своей первой влюбленности.

Сейчас к тренду присоединились более ста наших защитников. А обычные пользователи стали записывать дуэты с военными. Оригинальное аудио артистки также попало в тренды.

Поддержали тренд и знаменитости Владимир Дантес и Денис Христов.

"Ребята, вы невероятны! Это такая честь для меня! После победы споем "Під вінницьким дощем" все вместе", – прокомментировала Darisha.

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Дата публикации
Просмотры
337
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