"Мы целовались под винницким дождем": украинские военные взорвали TikTok исполнением песни о первой влюбленности

Украинский военный 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Б запустил новый тренд в TikTok. Он записал душевное и искреннее видео, на котором защитники поют в унисон композицию юной певицы Darisha "Під вінницьким дощем".

Это видео завирусилось в соцсети и набрало более миллиона просмотров, начав новый тренд среди военных, которые начали записывать свои видео, в которых поют о своей первой влюбленности.

Сейчас к тренду присоединились более ста наших защитников. А обычные пользователи стали записывать дуэты с военными. Оригинальное аудио артистки также попало в тренды.

Поддержали тренд и знаменитости Владимир Дантес и Денис Христов.

"Ребята, вы невероятны! Это такая честь для меня! После победы споем "Під вінницьким дощем" все вместе", – прокомментировала Darisha.

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