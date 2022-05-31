"Мы хотим, чтобы она поступила": Елена Зеленская рассказала, где их дочь планирует учиться

Первая леди Украины в интервью журналистам рассказала, где хочет учиться их дочь Александра.

Елена Зеленская дала украинским СМИ интервью, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона. Во время него первая леди рассказала о своих детях – 17-летней Александре и 9-летнем Кирилле.

Дети сейчас находятся с ней.

"К счастью, смогли себе обустроить быт, чтобы они (дети – Прим. ред.) не должны были никуда уезжать и мне не нужно было от них никуда ехать", — сказала первая леди.

Александра в этом году – выпускница школы. Она планирует поступать в вуз в Украине.

"Мы все переживаем. Это важный этап в ее жизни, и, к сожалению, он приходится на такой сложный этап в жизни нашей семьи и страны. Выпускного не будет. Школу заканчиваем дистанционно. Поступать она будет в Украине. Она это решила еще перед войной. Ничего не изменилось, свои планы не хотим менять", — рассказала Зеленская.

По словам Елены Владимировны, они на дочь не давили в выборе заведения для поступления. Жена президента довольна, что дочь будет учиться в Украине, ведь расставаться с ней она сейчас не хотела.

Александра будет сдавать мультимедийный тест, к которому готовится.

Какое заведение и специальность дочь выбрала, первая леди держит в секрете.

"Мы все хотим, чтобы она поступила, не давим на нее. Не буду говорить, и она очень просит, чтобы я об этом не рассказывала. Гуманитарное направление. В стране, дома, будем учиться здесь", — призналась Елена Владимировна.

Сын Кирилл, как и все дети, учится дома. Зеленская вовлечена в этот процесс. И она очень хочет, чтобы все дети вернулись 1 сентября к учебе в школах.

Кирилл очень скучает по общению со своими школьными друзьями.

"Он хочет общаться. Сейчас это не очень возможно. Будем надеяться, что все же лето даст нам возможность увидеть новые возможности для всех детей", — подытожила Зеленская.

Напомним, первая леди рассказала, как их семья переживает войну.

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