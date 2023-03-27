"Мы c Орландо сразу нашли общий язык": пес Патрон позировал в объятиях голливудского актера Блума

В Instagram-аккаунте пса Патрона появилась красивая фотография, на которой он запечатлен на руках у посла доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блума, посетившего Украину.

Фото было сделано в Ирпене во время образовательного квеста, в котором приняли участие голливудский актер, собака-сапер и еще 150 детей.

"Больно видеть, как дети живут в городах и селах, заполненных минами и боеприпасами. Угроза жизни детей очень высока, даже когда они просто вышли на прогулку в лесу неподалеку от своего дома. Я побывал в таких городах, например, в Ирпене. Сегодня видел, как дети в игровой форме обучались правилам минной безопасности совместно с великолепным Патроном @patron_dsns, Псом доброй воли ЮНИСЕФ", — отметил Блум.

Патрон, в свою очередь, поделился впечатлениями о знакомстве с Орландо. Собаке он очень понравился, и они быстро поладили.

"Орландо - хороший мужчина. Нам с Михаилом очень понравился. В его глазах видно, как он любит детей и собак. Он не скуп на комплименты и объятия. Уверен, что у него было много дел дома, но мне так приятно, что он выбирает путь добра. Ибо это как раз о конверсии славы в добрые дела. Когда твои достижения могут кому-то спасти жизнь. Это важно. Мы с Орландо сразу нашли общий язык, потому что он умеет внимательно слушать о минной опасности. А меня сыром не корми — дай рассказать о правилах поведения с опасными предметами, вы знаете. Поэтому господин Блум теперь тоже знает: "Не подходи! Не трогай! 101 набирай!" – рассказал Патрон.

Напомним, ранее собака Патрон показала новую игрушку, с которой спит.

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