"Мы лишены дара речи": принц Гарри и его жена Меган выпустили заявление по поводу захвата Афганистана талибами

"Мы лишены дара речи": принц Гарри и его жена Меган выпустили заявление по поводу захвата Афганистана талибами

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не остались в стороне громких событий, которые сейчас происходят в мире.

Королевская пара выпустила на сайте своей благотворительной организации Archewell заявление, в котором говорится о новом штамме вируса COVID-19, гуманитарной катастрофе на Гаити и также о захвате талибами Афганистана.

В заявлении, опубликованном на веб-сайте Archewell Foundation, говорится:

"Сейчас мир исключительно хрупок. Поскольку все мы чувствуем боль из-за ситуации в Афганистане, мы лишены дара речи. Наблюдая за растущей гуманитарной катастрофой на Гаити и угрозой ее усугубления после землетрясения в прошлые выходные, мы глубоко убиты горем.

И поскольку все мы являемся свидетелями продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения, усугубляемого новыми вариантами (COVID-19) и постоянной дезинформацией, мы остаемся напуганными.

Ми призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важную работу. Мы также призываем тех, кто в позиции глобального влияния может быстро продвигать гуманитарные диалоги, которые, как ожидается, состоятся осенью этого года на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и саммита лидеров G20.

Как международное сообщество, именно решения, которые мы принимаем сейчас, чтобы облегчить страдания тех, кого мы знаем, и тех, с кем мы, возможно, никогда не встретимся, докажут нашу человечность".

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Биограф принца Гарри Анджела Левин сказала агентству FEMAIL: "Я думаю, что грандиозные, удобные и заботливые комментарии Гарри и Меган о ситуации в Афганистане, катастрофе на Гаити и новых вариантах COVID - еще один пример того, как они пытаются создать своего рода альтернативную королевскую семью".

Ранее герцог Сассекский выпускал заявление в связи с ситуацией в Афганистане.

Принц Гарри во время службы в армии / Associated Press

Принц Гарри дважды отправлялся в Афганистан за 10 лет службы в британской армии. В совместном заявлении с Домиником Ридом, генеральным директором Harry's Invictus Games, герцог Сассекский призвал ветеранов вооруженных сил искать поддержки друг у друга, поскольку ситуация продолжает накаляться.

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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