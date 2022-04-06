"Мы не отдадим наших детей войне": Елена Зеленская показала украинских сирот

Первая леди Украины рассказала, как спасали детский дом.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии украинских детей-сирот с инвалидностью. Кого-то из них оставили после рождения, а кого-то забрали от неблагополучных родителей.

В посте первая леди написала о сложностях эвакуации этих детей.

"И вот – война. Трудно эвакуировать даже одного ребенка, а здесь пришлось спасать целый детский дом. Возможно, эти дети не нужны своим родителям, но они оказались важными для многих взрослых со всей Украины и других стран.

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Эвакуационным поездом все 25 воспитанников Каменского специализированного дома ребенка прибыли в польский Хелм. А оттуда на автобусах отправились в Швейцарию. Позавчера вечером малыши (самым молодым – всего несколько месяцев!) приехали в место назначения, где их сердечно приняли представители Департамента защиты детей и молодежи (DGEJ) вместе с местными социальными партнерами под руководством Филиппа Леуба, государственного советника кантона Во, и Сеслы Амарель, советника кантона. Вот, а также Unisante и больница CHUV. Теперь они в безопасности и будут иметь надлежащий медицинский уход", — написала Елена.

Зеленская поблагодарила всех, кто этому способствовал.

Елена Владимировна надеется, что уже в ближайшее время удастся вывезти в Швейцарию и других детей.

"В очередной раз говорю: мы не отдадим наших детей войне", — подытожила Елена.

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