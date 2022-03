"Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу

Первая леди Украины отметила, что мы, украинцы, боремся и за мир в других странах мира.

Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу, чтобы те увидели, что сейчас происходит в Украине, на которую напала враждебная Россия и уничтожает украинцев, детей, дома и инфраструктуру.

Первая леди опубликовала в Instagram видео и написала:

"Это – Украина прямо сейчас. Этот ролик для того, чтобы мир увидел – у нас война. Из-за нападения Путина украинцы каждую ночь ведут детей в подвалы и дерутся с врагом под стенами родных домов. Украина – миролюбивая страна. Мы против войны и не нападали первыми. Но мы не собираемся сдаваться. Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах", — написала первая леди.

Свое обращение она также написала по-английски:

Напомним, президентские супруги Латвии выразили поддержку Украине и призвали европейских лидеров ускорить ее путь к членству в ЕС.

