"Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу

Первая леди Украины отметила, что мы, украинцы, боремся и за мир в других странах мира.
Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу, чтобы те увидели, что сейчас происходит в Украине, на которую напала враждебная Россия и уничтожает украинцев, детей, дома и инфраструктуру.
Первая леди опубликовала в Instagram видео и написала:
"Это – Украина прямо сейчас. Этот ролик для того, чтобы мир увидел – у нас война. Из-за нападения Путина украинцы каждую ночь ведут детей в подвалы и дерутся с врагом под стенами родных домов. Украина – миролюбивая страна. Мы против войны и не нападали первыми. Но мы не собираемся сдаваться. Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах", — написала первая леди.
Свое обращение она также написала по-английски:
English version below
This is how Ukraine looks right now. Here is a video для world to see – we are at war. В связи с Putin's attack, Russians have to take their children to basements every night and fight the enemy beneath the walls of their homes. Ukraine — это красивая страна. Мы против war and did not attack first. Но мы не готовы идти вверх. The world world, look: we are fighting for peace in your countries as well.
Напомним, президентские супруги Латвии выразили поддержку Украине и призвали европейских лидеров ускорить ее путь к членству в ЕС.
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