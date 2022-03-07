"Мы обязательно победим и отстроим каждую улицу": Марина Порошенко посетила Васильков

Бывшая первая леди Украины поддержала тероборону в Василькове.

Сегодня, 7 марта, Марина Порошенко с мужем Петром Порошенко посетили Васильков. Там они поддержали ребят из батальона теробороны "Скиф", привезя им военное оборудование для обороны города.

Экс-первая леди также отметила, что с этим городом у нее много воспоминаний с юношества.

"Я очень люблю Васильков, потому что с этим городом связано много юношеских воспоминаний. Мой муж 37 лет назад проходил здесь срочную службу, а я приезжала его посетить. Во времена президентства Петра Алексеевича, как первая леди, я не раз была в образовательных учреждениях Василькова, которые активно и успешно развивают инклюзивное образование.

А сегодня российские оккупанты, пытаясь сломать украинский дух и украинское сопротивление, беспощадно бомбят жилые дома, учебные заведения и гражданскую инфраструктуру города. Многие васильковцы остались без дома. Разрушен и лучший профессиональный лицей города, дававший профессию нашей молодежи и детям с особыми образовательными потребностями.

Мы никогда им этого не простим. Мы обязательно победим! А после победы с любовью отстроим каждую улицу и каждый дом, чтобы Васильков стал еще лучше", — написала Марина Анатольевна.

Напомним, Елена Зеленская опубликовала пост, как помочь Украине. Первая леди призвала всех приобщаться к информационной войне против России.

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