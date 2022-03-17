"Мы – огромная сила добра": Елена Зеленская обратилась к супругам первых лиц государств мира

Первая леди рассказала, что они могут сделать для Украины.

Елена Зеленская написала открытое письмо супругам первых лиц государств мира и опубликовала его в Instagram.

"Никогда не забуду тот августовский день в мирном Киеве – мы впервые проводили саммит первых леди и джентльменов. Не забуду нашу встречу в Софии Киевской – такой старинной и в то же время популярной среди туристов достопримечательности столицы.

Я очень волновалась из-за этой своей инициативы – ведь это была первая в мире попытка объединить супругов первых лиц в клуб единомышленников и вместе менять мир к лучшему.

Но все удалось и итогом саммита стала декларация, согласно которой мы создали новую платформу для международного сотрудничества на уровне первых леди и джентльменов мира.



Еще одним результатом саммита стало совместное заявление: мы договорились опекать женщин и детей в зонах военных конфликтов. Как предчувствовали…

Ровно через шесть месяцев и один день война пришла в Украину. Вы бы не узнали того солнечного радостного Киева, который тогда увидели. Его здания иссечены обломками снарядов. А густонаселенные массивы плачут выбитыми стеклами. Каждый день спасатели достают еще и еще кого-нибудь из-под расстрелянных врагом домов.



Вы бы не узнали Украину. На месте цветущих городов – братские могилы. А мы, выжившие, постарели на десятки лет, потому что каждый день хороним детей и оплакиваем родителей.

Но наша с вами дружба, заложенная на том августовском саммите, оказалась сильнее войны. Когда на Украину напал агрессор, все вы пришли на помощь. Все вы приняли нашу беду как собственную. Вы откликнулись на мое обращение и рассказываете правду о том, что происходит в Украине, преодолевая фейки Кремля. Вы жертвуете собственные средства и организуете гуманитарную помощь, заботитесь о приютах для украинцев, вынужденных временно уехать, и принимаете к себе на лечение украинских детей.

Когда на нашем саммите мы говорили, что мы сила, это было даже умалением. Мы (вы!) – огромная сила добра! И этим письмом я благодарю всех вас! И только мечтаю о возможности лично обнять каждую и каждого.



Нас разделяют километры сражений и фронтов, но я чувствую вас близкими как никогда, потому что каждый день слышу ваши вопросы: "Что еще сделать для Украины?" Вы ведь знаете, что Украина защищает сейчас не только себя, но и мир, держа удар на пороге Европы", — написала Елена.

Продолжение читайте на фото:

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Читайте также: