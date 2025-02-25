"Мы прекрасно проводили время": королевский помощник высказался о работе с Меган и Гарри

Бывший королевский помощник, который работал с принцем Уильямом и принцессой Кейт в течение семи лет, появился в программе "60 Minutes Australia", чтобы рассказать о своей работе на королевскую семью.

Джейсон вспомнил, с каким пристальным вниманием он столкнулся после того, как его внутреннее электронное письмо о Меган просочилось в СМИ.

В 2018 году Джейсон отправил внутреннее электронное письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого обращения Меган с персоналом. Три года спустя электронное письмо было обнародовано, как раз перед интервью принца Гарри и Меган с Опрой Уинфри, пишет Hello!.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Getty Images

Меган Маркл тогда решительно отвергла эти обвинения, заявив, что стала жертвой клеветнической кампании.

В программ" Джейсона спросили о последовавшем за этим внимании СМИ и он сказал: "Я думаю, это трудно, но, вероятно, это довольно хорошо. Как тот, кто помогал другим людям справляться с общественным вниманием, мне иногда приходилось принимать собственное лекарство. В любой работе нельзя выбирать только то, что приносит удовольствие. И это касается как принца и принцессы, так и всех остальных, кто на них работает. Поэтому я бы ничего не стал менять", - заявил мужчина.

Затем Джейсона спросили, сожалеет ли он о чем-либо. Его ответ был: "Нет, это не то, к чему я бы стремился, но, знаете, в конце дня вы делаете потрясающую работу. Вы должны принять все, что с этим связано".

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Getty Images

Несмотря на разногласия, Джейсон тепло отзывался о работе с Гарри и Меган.

"Я очень тесно сотрудничал с ними двумя, и мы прекрасно проводили время", — сказал он.

Вспоминая их свадьбу в 2018 году, он добавил: "Работа над их свадьбой была удивительным, волшебным опытом, и вы знаете, я желаю им всего самого наилучшего и их прекрасной семье".

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

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