"Мы прекрасно проводили время": королевский помощник высказался о работе с Меган и Гарри

Бывший королевский помощник Джейсон Кнауф публично высказался о скандале вокруг предполагаемых издевательств Меган Маркл над королевским персоналом.
Бывший королевский помощник, который работал с принцем Уильямом и принцессой Кейт в течение семи лет, появился в программе "60 Minutes Australia", чтобы рассказать о своей работе на королевскую семью.
Джейсон вспомнил, с каким пристальным вниманием он столкнулся после того, как его внутреннее электронное письмо о Меган просочилось в СМИ.
В 2018 году Джейсон отправил внутреннее электронное письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого обращения Меган с персоналом. Три года спустя электронное письмо было обнародовано, как раз перед интервью принца Гарри и Меган с Опрой Уинфри, пишет Hello!.
Меган Маркл тогда решительно отвергла эти обвинения, заявив, что стала жертвой клеветнической кампании.
В программ" Джейсона спросили о последовавшем за этим внимании СМИ и он сказал: "Я думаю, это трудно, но, вероятно, это довольно хорошо. Как тот, кто помогал другим людям справляться с общественным вниманием, мне иногда приходилось принимать собственное лекарство. В любой работе нельзя выбирать только то, что приносит удовольствие. И это касается как принца и принцессы, так и всех остальных, кто на них работает. Поэтому я бы ничего не стал менять", - заявил мужчина.
Затем Джейсона спросили, сожалеет ли он о чем-либо. Его ответ был: "Нет, это не то, к чему я бы стремился, но, знаете, в конце дня вы делаете потрясающую работу. Вы должны принять все, что с этим связано".
Несмотря на разногласия, Джейсон тепло отзывался о работе с Гарри и Меган.
"Я очень тесно сотрудничал с ними двумя, и мы прекрасно проводили время", — сказал он.
Вспоминая их свадьбу в 2018 году, он добавил: "Работа над их свадьбой была удивительным, волшебным опытом, и вы знаете, я желаю им всего самого наилучшего и их прекрасной семье".
Читайте также:
- Меган Маркл угодила в новый скандал: на герцогиню хотят подать в суд за плагиат
- Так будет ли развод: эксперт удивил сообщением об отношениях Меган Маркл и принца Гарри
- Грядут перемены: Меган Маркл объявила важную новость и показала фото дочери - принцессы Лилибет