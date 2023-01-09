"Мы с Меган любим ее": принц Гарри встал на защиту королевской расистки и бывшей фрейлины королевы Елизаветы II

Герцог Сассекский выступил с защитой королевской фрейлины леди Сьюзен Хасси, которая во время приема королевы Камиллы в Букингемском дворце в ноябре позволила себе задать крайне неудобные вопросы присутствовавшей на мероприятии темнокожей активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. Леди Сьюзен спрашивала, где родилась госпожа Нгози, какой она национальности, откуда на самом деле родом и так далее. Более подробно об этом мы рассказывали вот здесь.

Сьюзен Хасси и Нгози Фулани / Фото: Getty Images

В рамках дискуссии об институциональной предвзятости и расизме в королевской семье принц поспешил защитить леди Сьюзен, которая была уволена после инцидента в ноябре.

Принц сказал: "Я очень рад, что Нгози Фулани пригласили во дворец, чтобы сесть с леди Сьюзен Хасси и помириться, потому что мы с Меган любим Сьюзен Хасси. Она думает, что она великолепна. И я также знаю, что она имела в виду - она никогда не имела в виду ничего плохого и не хотела принести вред", - подытожил Гарри. "Но реакция британской прессы и людей в интернете из-за историй, которые они написали, была ужасной, это была просто ужасная реакция", - пишет Hello!.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, в декабре леди Сьюзен Хасси и Нгози Фулани снова встретились в Букингемском дворце и во время этой встречи Сьюзен принесла свои извинения. После этого появилась пока что неподтвержденная информация о том, что король Чарльз III планирует пригласить экс-фрейлину королевы Елизаветы II на свою коронацию в мае 2023-го.

Принц Гарри и его мемуары / Фото: Associated Press

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