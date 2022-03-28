"Мы с вами всем сердцем": супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо обратилась к украинцам

Софи Грегуар-Трюдо поддержала Украину.
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо – записала видео в поддержку украинцев. Его опубликовала на своей странице в Instagram Елена Зеленская.
"Фото украинских детей, которые укрываются в бомбоубежищах. Фото родителей, которые покидают свои семьи, чтобы защищать свою страну. Фото колясок, которые покинули польские мамы для украинок. Эти фото – они разбивают сердце. Но я могу сказать вот что: вы не сами! Мы с вами всем сердцем", — сказала госпожа Грегуар-Трюдо.
Елена поблагодарила ее за поддержку.
"Это видеообращение первой леди Канады Софи Грегуар-Трюдо заряжает энергией. У наших стран всегда были особые отношения. Спасибо, Канада, за поддержку словом и делом!" – написала первая леди Украины.
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