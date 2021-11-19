"Мы скучаем по тебе, мама": дети княгини Шарлин появились на публичном мероприятии с плакатами

"Мы скучаем по тебе, мама": дети княгини Шарлин появились на публичном мероприятии с плакатами

Члены княжества Монако вышли на празднования Национального дня.

Сегодня князь Альбер II вместе с близнецами – сыном Жаком и дочерью Габриэллой, а также сестрами принцессами Каролиной и Стефанией и их детьми и внуками присутствовал на празднования Национального дня Монако в Монте-Карло.

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Принц Жак и принцесса Габриэлла, присоединились к своему отцу на балконе княжеского дворца и подняли рисунок в окружении красных сердечек, на котором было написано: "Мы скучаем по тебе, мама".

Княгиня Шарлин не присутствовала на празднике так как сейчас находится за пределами Монако. Ее муж недавно рассказал в очередном интервью, что его супруге необходим отдых и покой для того, чтобы восстановиться. И пообещал, что дворец будет держать всех в курсе о состоянии ее здоровья.

Национальный день Монако / Getty Images

Вместо Шарлин к Альберу II на балконе присоединились его родные сестры - принцесса Каролина Ганноверская и принцесса Стефания.

Национальный день Монако / Getty Images

Национальный день Монако / Getty Images

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