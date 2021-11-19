"Мы скучаем по тебе, мама": дети княгини Шарлин появились на публичном мероприятии с плакатами

Члены княжества Монако вышли на празднования Национального дня.
Сегодня князь Альбер II вместе с близнецами – сыном Жаком и дочерью Габриэллой, а также сестрами принцессами Каролиной и Стефанией и их детьми и внуками присутствовал на празднования Национального дня Монако в Монте-Карло.
Принц Жак и принцесса Габриэлла, присоединились к своему отцу на балконе княжеского дворца и подняли рисунок в окружении красных сердечек, на котором было написано: "Мы скучаем по тебе, мама".
Княгиня Шарлин не присутствовала на празднике так как сейчас находится за пределами Монако. Ее муж недавно рассказал в очередном интервью, что его супруге необходим отдых и покой для того, чтобы восстановиться. И пообещал, что дворец будет держать всех в курсе о состоянии ее здоровья.
Вместо Шарлин к Альберу II на балконе присоединились его родные сестры - принцесса Каролина Ганноверская и принцесса Стефания.
Читайте также:
- Альбер II сделал заявление: княгиня Шарлин снова уехала из Монако
- Говорят, съедет из дворца: родственница княгини Шарлин рассказала о ее планах
- История любви княгини Шарлин и князя Альбера II