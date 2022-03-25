"Мы столкнулись с военными преступниками, сознательно убивающими мирное население": Елена Зеленская показала последствия российской агрессии

Первая леди Украины рассказала, что пережили украинцы с начала войны.

Вчера 24 марта был месяц, как Россия вторглась в Украину и ведет жестокую войну против украинского народа.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram видео, в котором показана Украина до начала войны, преступления оккупантов и последствия российской агрессии.

"Ровно месяц назад мы проснулись от взрывов, которые не утихают до сих пор. Мы проснулись в другой реальности, где война пришла в наш дом. На войне время идет по-другому.

Мы постарели на десяток лет. Мы научились различать снаряды по звуку. Мы столкнулись не просто с российским захватчиком – мы столкнулись с военными преступниками, сознательно убивающими мирное население.



Он убивает детей. 121 погибший ребенок – 121 рана на нашем сердце, которая никогда не заживет. Погибшие от вражеских обстрелов мирные жители лежат в братских могилах в Мариуполе, Ирпене, в Буче во дворах собственных домов. Сотни тысяч наших людей без связи на отрезанных врагом территориях – в подвалах Мариуполя, Киевщины, Харьковщины.

Более 10 миллионов вынужденных переселенцев – в других регионах или странах. Люди, которые вчера имели дом, работу и планы, вместе с тем потеряли все.

13 разрушенных и более 246 обстрелянных больниц – это тоже чьи-то отобранные жизни, потому что так отнято право на лечение. Убиты шестеро и ранены 16 медиков…

Но. Наши врачи продолжают спасать даже в таких условиях. И в подвалах больниц родилось уже более 15 тысяч малышей.

291 повреждена или разрушена школа.

Но. Наши дети учат уроки в бомбоубежищах, потому что знания пригодятся им в мирной жизни, которая обязательно будет.

Пока мы живы, всегда есть "но". Пока мы живы, мы построим разрушенное, мы исцелим страдания, мы станем лучше и сильнее. Потому обязательно нужно жить!

Ибо за этот месяц мы кое-что узнали о себе.

Мы узнали, как мгновенно объединяемся и даем отпор.

Как самоотверженно помогаем, спасаем и делимся последним.

Что мы не сдаемся.

Мы доказали, как сильно любим близких.

Как любим свои города и родные улицы.

Как безумно любим свою страну.

И что мы все – украинцы, независимо от региона, национальности или языка.

Я хочу поклониться каждому и каждой из вас – держите ли вы сейчас оружие или ребенка за руку. Ведь именно вы спасаете Украину и спасаете мир. Это ведь война в Европе. И я благодарю Европу и мир, которые понимают это и стали надежным тылом для наших женщин и детей.

За нашими окнами еще слышны взрывы. Но скоро они станут победным салютом.

Видео: Станислав Капралов, Артем Григорян, Омри Роуз, Сергей Пинчук, Марина Ткаченко", — написала Зеленская.

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