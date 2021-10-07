"Мы великолепны в свои 50, 60 и 70": графиня Софи Уэссекская публично поговорила о менопаузе

Графиня Уэссекская Софи откровенно говорит о тех вещах, о которых в обществе, как правило, говорить не принято.

Жена принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II, поддерживает новую кампанию, призывающую работодателей поддерживать персонал, переживающий менопаузу на рабочем месте.

На днях Софи присоединилась к дискуссии за круглым столом с благотворительной организацией Wellbeing of Women, став ее королевским покровителем ранее в этом году. Кампания призывает работодателей поддерживать женщин и персонал, переживающих менопаузу на рабочем месте, поскольку, по оценкам, 900 000 женщин в Великобритании уволились с работы из-за менопаузы, пишет Hello!.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

"Женщины вынуждены покидать рабочее место из-за менопаузы, и это трагично, - сказала 56-летняя Софи. - Мы великолепны в свои 40 лет, и мы еще более великолепны в свои 50, 60 и 70 лет, и мы должны праздновать это и сохранять возможности. Вместе мы можем поддержать тысячи женщин, которые составляют основу нашей рабочей силы. Мы не можем позволить никому покинуть рабочее место, чувствуя, что они должны скатиться в тень. Мы должны иметь возможность измениться".

В мае 2021 года графиня Софи стала покровителем организации "Благополучие женщин", занимающейся спасением и изменением жизней женщин, девочек и младенцев с помощью исследований, образования и защиты интересов. И впервые графиня Уэссекская откровенно рассказала о менструации, менопаузе и беременности во время видеозвонка с председателем организации профессором Лесли Риган и другими экспертами.

"Я всегда понимала, что, когда мы говорим о женском здоровье, на самом деле этому предшествуют разговоры о женских проблемах или проблемах, что сразу же ставит их в негативном свете", - начала Софи. Принимая роль, королевская особа заявила, что надеется помочь нормализовать эти табуированные темы, подняв их "в открытую, а не превращая их в какой-то разговор за закрытыми дверями".

Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард / Getty Images

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Графиня Уэссекская на личном примере рассказала о своем опыте менопаузы и перемен, которые с ней происходят. "На самом деле мы должны праздновать тот факт, что у нас больше не должно быть менструаций - это должно быть освобождением, но это похоже на оковы", - сказала графиня. "Это описывается как нечто невероятно негативное. Во-первых, да, это признание того факта, что да, мы становимся немного старше, мы не так молоды, как были раньше… и сейчас самое время признать это. Менструальный цикл, периоды, менопауза, рождение детей ... вы знаете, мы все говорим о рождении детей, но никто не говорит о менструациях, никто не говорит о менопаузе, почему бы и нет?" - сказала она. "Это то, что случается с нами 12 раз в год. Это то, что невероятно нормально, но это то, что скрыто. И я думаю, что пора сказать: "Хватит, нам нужно вынести это на публику и сказать, давайте поговорим об этом".

Невестка королевы Елизаветы II - активный пропагандист гендерного равенства и женских голосов, сказала, что она очень рада начать сотрудничество с Wellbeing of Women.

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