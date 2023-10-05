"Мы все думаем о вас": принцесса Уэльская направила послание украинцам

Кэтрин вчера посетила переселенцев из Украины, которые временно проживают в Беркшире, что в десяти минутах от их с принцем Уильямом дома.

Во время визита в общественный центр Vsi Razom принцесса Уэльская помогла спаковать посылки, наполненные едой, одеждой и средствами гигиены, которые отправят в Украину людям, наиболее пострадавшим от российского вторжения. На коробке Кейт написала послание поддержки, в котором говорится: "Мы все думаем о вас".

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также супруга принца Уильяма сказала британским и украинским волонтерам и беженцам, помогающим в центре: "Спасибо. Пожалуйста, продолжайте в том же духе ту замечательную работу, которую вы делаете. Приятно видеть работу, которая ведется".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Известно, что офис принцессы Уэльской связался с основателями Vsi Razom и спросил, может ли она приехать и посмотреть их работу, пишет express. "Я думала, что это шутка", — сказала Наталья Виль, которая вместе с подругой Эшли Туми основала хаб для помощи людям в Украине.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

40-летняя Наталья эстонка, замужем за украинцем. Пара приехала в Великобританию 25 лет назад и поселилась в Брэкнелле. Когда началась война, они начали собирать помощь для людей из Украины. А 39-летняя Эшли, британка, не имеющая никакого отношения к Украине, предложила помощь. С тех пор они отправили в Украину шесть грузовиков и бесчисленное количество легковых автомобилей и фургонов с гуманитарной помощью.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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