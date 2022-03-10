"Мы все поддерживаем вас": Кейт и Уильям привезли еду для членов украинской общины в Лондоне

"Мы все поддерживаем вас": Кейт и Уильям привезли еду для членов украинской общины в Лондоне

Герцог и герцогиня Кембриджские всячески оказывают поддержку Украине сегодня.

Вчера королевская чета встретилась с членами украинской общины и волонтерами Украинского культурного центра.

Кейт и Уильям / Associated Press

Герцогиня Кейт выглядела взволнованной во время этого визита. Она продемонстрировала поддержку Украине надев синий джемпер от Alexander McQueen сочетая его с черными брюками. На груди у Кэтрин был пришпилен значок в цвете украинского флага и сердцем посередине. Точно такой же значок был и у принца Уильяма.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Во время встречи будущий король принц Уильям все время говорил: "Мы все поддерживаем вас".

Кейт и Уильям / Associated Press

Герцог и герцогиня, которые рассказали, что их старшие дети расспрашивали их о конфликте, привезли с собой из Кенсингтонского дворца подносы с домашним шоколадным пирожным и батончиками мюсли, чтобы раздать их членам украинской общины и волонтерам, которых они встретили, пишет Daily Mail.

Пара узнала об услугах, предлагаемых в центре, о невероятном количестве пожертвований, которые они получили после вторжения России в страну, и о проблемах, с которыми они продолжают сталкиваться, чтобы получить материальную помощь там, где она больше всего нужна.

Кейт и Уильям / Associated Press

Вчера вечером первая леди Украины Елена Зеленская публично поблагодарила Кейт и Уильяма за поддержку и опубликовала у себя на странице фотографии с визита пары в Украинский культурный центр.

Кейт и Уильям / Associated Press

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