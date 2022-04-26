"Мы вырываем детей из лап войны": Зеленская показала воспитанников Краматорского центра социально-психологической реабилитации

Первая леди рассказала, что детей из Краматорска эвакуировали сначала в Ивано-Франковск, а затем в кантон Берн.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии воспитанников Краматорского центра социально-психологической реабилитации детей. В посте она рассказала, что их эвакуируют в Швейцарию, где будут о них заботиться.

"Кошка Соня едет в автобусе поочередно у всех на руках. Она – любимица и общий антистресс для воспитанников и воспитателей Краматорского центра социально-психологической реабилитации детей. На днях они уже во второй раз переехали из-за развязанной россиянами войны, которая надвинулась на их родной город.

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Сначала все 50 детей эвакуировались в Ивано-Франковск. А теперь по приглашению Администрации кантона Берн в Швейцарии едут в эту страну через Будапешт. Их (и, конечно, кошку Соню) ждали автобусы, переводчики и педиатры, которых прислала швейцарская сторона, чтобы поездка была максимально безопасной.

Все дети в возрасте от 4 до 16 лет – лишены родительской опеки или сироты. В родном Краматорске они каждый год находили новые семьи, которые их любят. Буквально в канун войны нашла новую семью и одна из маленьких воспитанниц. Но ее не успели забрать – процедура усыновления на время боевых действий приостановлена. Но мы обещаем ей: она встретится с избранными родителями сразу после нашей победы.

А пока эта девочка и другие дети будут засыпать и просыпаться без сирен и тревог среди Швейцарских Альп. То, что их ждут лучшие школы и развитие, может подтвердить первая группа украинских деток из Каменского специализированного дома ребенка, которые уже обустроились в кантоне Во.

Спасибо Посольству Украины в Швейцарии, Национальной социальной сервисной службе Украины, Донецкой областной военной администрации, администрации кантона Берн, фонда Zugang B, Миграционному офису Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM), местной общине Saanen, сети частных школ, мед водителям, переводчикам – всем, кто сделал возможной эвакуацию группы и будет заниматься детьми в Швейцарии. Итого мы вырываем детей из лап войны", — написала первая леди.

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