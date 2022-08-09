Мы здесь стоим, чтобы вы там были счастливы: художница Евгения Гапчинская о муже в ВСУ

Муж Евгении сейчас в рядах ВСУ – он пулеметчик и встал на защиту родины с оружием в руках с первых дней широкомасштабного вторжения.

"Жаль детей, тяжело смотреть, как они ждут. У них были свои ритуалы с отцом: он забирал их из садика, вел в парк и кафе, где они ели круассаны. А сейчас этого нет. Им очень тяжело. Младший Николай часто стоит у дверей в ожидании отца", — рассказала Гапчинская о своих детях.

Во время войны встречи хотя бы на полсуток имеют огромное значение. У Евгении была возможность встретиться со своим мужем Дмитрием. Он приехал домой на день, чтобы отпраздновать свой юбилей – 50 лет. Сын Николай был очень рад, не отходил от отца и не сводил с него глаз.

Евгения подарила Дмитрию чашку для кофе и большую книгу об Украине – это две важные сейчас для него вещи. Он очень любит книги и ходить по букинистическим магазинам. А когда Евгении было 13 лет, а Дмитрию – 15, он подарил ей очень дорогую книгу с работами любимого художника Альбрехта Дюрера.

Евгения уже давно не видела своего мужа, с которым они вместе уже 35 лет, – обычно по возможности он сам выходит на связь, и все их разговоры обо всем, кроме войны. Потому что, как говорят военные, "мы здесь стоим, чтобы вы там были счастливы", потому и общаются со своими семьями о простых бытовых делах: прогулках, еде, животных и прочем.

"Мы взрослые люди, и мы знаем, ради чего это все. Нужно отпускать с легким сердцем, с надеждой, что снова встреча будет. Муж там, где он сейчас должен быть, на своем месте", — рассказала Евгения о том, как справиться с эмоциями, когда родной человек приезжает домой всего на несколько часов или сутки.

Художница добавила, что начнет работать над картиной под названием "Победа".

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