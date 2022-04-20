Мышеловка захлопнулась: Путин не отпустил родную дочь за границу на ее день рождения

Мышеловка захлопнулась: Путин не отпустил родную дочь за границу на ее день рождения

Похоже, пребывание в России становится опасным не только для простых россиян, но и для самых близких родственников диктатора.

Мария Воронцова— дочь Путина от его жены Людмилы, бывшей первой леди России Людмилы Путиной. Она родилась, когда российский президент был сотрудником КГБ. Мария является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей и ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

Как сообщает Telegram-канал General SVR, у девушки сейчас большие проблемы. По информации канала, Путин запретил дочери летать за границу, где она хотела отпраздновать свой на день рождения. Причиной запрета явились подозрения, что девушка не намерена возвращаться в Россию.

Свое 37-летие, Мария должна была праздновать на тропическом пляже уже на следующей неделе. Она планировала романтическое путешествие с 33-летним Евгением Нагорным, ее бойфрендом, с котором она встречается после развода с голландским мужем Йорритом Фаассеном.



Путин, по слухам, на просьбу отпустить дочь за границу, ответил категорическим отказом и усилением ее охраны.

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