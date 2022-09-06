На арену снова выходит двойник: у Путина обострились проблемы с почками

Вопреки слухам о том, что с осени Путин засядет в своем бункере из-за новой волны пандемии коронавируса, диктатор пока что посещает мероприятия лично. Хотя, как говорят источники, приближенные к Кремлю, дается ему это с трудом.
Телеграм-канал Generall SVR сообщает, что президент РФ отправился на Камчатку, а перед самым вылетом у него проявились некоторые проблемы со здоровьем.
"Обострились проблемы с почками, появилась отечность лица, явно проявились "мешки" под глазами. Несмотря на применение лекарственных средств, явного улучшения не последовало. По прибытии на Камчатку Путин пожаловался медикам на усталость и отдышку, тем не менее президент принял решение участвовать в заранее запланированных мероприятиях", - пишет канал и добавляет, что, вероятнее всего, вместо Путина в мероприятиях будет принимать участие его двойник.
Говорят, именно двойник "работал" за президента страны-агрессора во время его визита в Иран. Двойник, который заметно переигрывал свою роль, хромая, и едва ли мог справиться со ступеньками, спускаясь по трапу.
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