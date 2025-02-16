На BAFTA не появятся: стала известна причина отсутствия Кейт и Уильяма Уэльских на церемонии

Принц и принцесса Уэльские на протяжении многих лет блистали на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA, однако в этом году королевская чета не будет почетными гостями церемонии.

Известно, что семья наслаждается тайным отдыхом на Карибах, на любимом острове принцессы Маргарет – Мюстик, вместе с тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Как пишет Hello! семья летела бизнес-классом авиакомпании British Airways, приземлившись в Сент-Люсии, а затем частным рейсом отправилась на Мюстик — частный остров с белоснежными песчаными пляжами, кристально чистой водой и строгой бесполетной зоной, что обеспечивает гостям и жителям полную конфиденциальность.

Кейт и Уильям на церемонии BAFTA / Фото: Associated Press

Потрясающий особняк с четырьмя спальнями Villa Antilles, принадлежащий другу Уильяма Эндрю Данну, может похвастаться 60-футовым пейзажным бассейном, джакузи, собственным персоналом и невероятным видом на море и соседние острова Бекия и Сент-Винсент. К Уильяму и Кейт также присоединились родители принцессы, Кэрол и Майкл Миддлтон, во время их семейного отдыха.

Напомним, принц Уильям является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств, вступив в должность в 2010 году. В последний раз Уильям и Кейт вместе присутствовали на церемонии вручения премии BAFTA в 2023 году. В 2024 году Кейт пропустила мероприятие из-за болезни.

Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне в 2024 году / Фото: Associated Press

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