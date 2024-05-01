На балконе всей семьей: кронпринцесса Виктория с мужем и детьми на праздничном мероприятии

Наследная принцесса Швеции со своей семьей появилась на праздничном мероприятии в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми принцессой Эстель и принцем Оскаром вышли на балкон Королевского дворца в Стокгольме, чтобы посмотреть военный парад и поприветствовать подданных в день рождения отца принцессы – короля Карла Густава. 30 апреля Карлу XVI Густаву исполнилось 78 лет.

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Кронпринцесса Виктория была в этот день в платье-миди Valerie, серьгах из розового золота с маком и бриллиантами от Kreuger Jewellery. Волосы Ее Высочество собрала в свой любимый пучок и сделала легкий макияж. Ее дочь Эстель была в платье с длинными рукавами от By Malina.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром / Фото: Getty Images

Также на балконе дворца с семьей появилась и принцесса София. Она носила белый жакет Andiata Official, к которому подобрала серьги-висюльки в тон и распустила волосы.

Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

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