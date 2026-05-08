На брата короля Чарльза совершили нападение возле его дома

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Как сообщает газета The Telegraph, бывший принц Эндрю выгуливал своих собак, когда некий человек поджидал его в машине. Когда брат короля Чарльза III находился всего в 50 метрах от него, человек вышел из машины, спрятавшись за балаклавой, и угрожающе приблизился к нему с криком.

Бывший герцог Йоркский в сопровождении члена своей личной охраны побежал к машине, чтобы укрыться, и умчался прочь. Даже когда он скрывался на своей машине, этот человек продолжал преследовать его.

Полиция Норфолка, получив информацию о ситуации, прибыла на место происшествия и арестовала мужчину. Вот что они сообщили:

«Вчера (среда, 6 мая 2026 г.) вскоре после 19:30 в Волфертон поступило сообщение о том, что мужчина вел себя агрессивно в деревне „, — сообщил представитель полиции, цитирует его журнал vanitatis.

Марш-Фарм новый дом экс-принца Эндрю / © Getty Images

Этот инцидент в очередной раз подчеркивает проблемы с безопасностью, с которыми сын королевы Елизаветы II сталкивается с момента переезда в Марш-Фарм после того, как его брат, нынешний король, отстранил его от исполнения официальных обязанностей, лишил всех титулов и вынудил покинуть свою резиденцию Роял-Лодж.

Напомним, месяц назад Эндрю также подвергся нападению около своего нового дома. Тогда небольшая группа демонстрантов, прорвав часть периметра безопасности, приблизилась к его дому. Они подошли к нему, чтобы вступить в конфликт, что побудило к вмешательству присутствовавшие в районе сотрудники службы безопасности. Ситуация разрешилась в течение нескольких минут, и протестующие покинули место происшествия без каких-либо разрушений или столкновений.

