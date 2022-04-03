На церемонии "Грэмми" покажут специальный сегмент о войне в Украине

На церемонии "Грэмми" покажут специальный сегмент о войне в Украине

Во время церемонии вручения премии "Грэмми", которая пройдет в ночь на понедельник, будет включен специальный сегмент про Украину в условиях продолжающегося российского вторжения.

Академия звукозаписи объявила в субботу, что она сотрудничает с Global Citizen и ее кампанией по сбору средств "Stand Up For Ukraine", чтобы включить сегмент про Украину в телепередачу "Грэмми" в этом году.

Этот сегмент "повысит осведомленность о ситуации в Украине и предоставит зрителям возможность принять меры и внести свой вклад в глобальную кампанию "Встань за Украину", — говорится в субботнем пресс-релизе Академии звукозаписи, сообщает People.

In partnership with @GlblCtzn and "Stand Up For Ukraine," we will air a special segment during the 2022 #GRAMMYs telecast on Sunday, April 3, meant to raise awareness about the situation in Ukraine. https://t.co/V9O2zL1Asn — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 2, 2022

"Мы убиты горем из-за ситуации в Украине, но по-прежнему тронуты стойким духом, который проявляется там каждый день», — говорится в заявлении генерального директора Recording Academy Харви Мейсона-младшего. "Мы надеемся, что этот сегмент вдохновит нашу мировую аудиторию на участие в поддержке этих важнейших гуманитарных усилий".

Ранее мы сообщали, что украинская поэтесса, сценарист и драматург Любовь Якимчук зачитает на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лас-Вегасе стихотворение из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Напомним, ранее церемония "Оскар", которая прошла в ночь на 28 марта подверглась критике из-за неоднозначной позиции насчет войны в Украине.

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