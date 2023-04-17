На что обиделась Камилла: подруга королевы рассекретила, как ее огорчил принц Гарри

Приятельница королевы Камиллы поделилась с журналистами тем, что так сильно обидело Ее Величество в мемуарах ее пасынка – принца Гарри.

Герцог Сассекский выпустил свою книгу "Запасной" в январе 2023 году. В ней он пролил свет на многие вещи, не обошел стороной и жену своего отца Чарльза – Камиллу.

Камилла, принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В эксклюзивном интервью The Times леди Лэнсдаун — одна из шести королевских компаньонов Камиллы — рассказала, как комментарии Гарри расстроили королеву-консорт. Она объяснила: "Конечно, ее это беспокоит, конечно, это больно. Но она не позволяет этому добраться до нее. Ее философия всегда такова:" Не делай из этого ничего, и все уляжется — меньше всего сказано, скорее исправится".

В своих мемуарах принц Гарри сделал ряд критических замечаний в адрес королевы-консорта Камиллы. Гарри утверждал, что он и принц Уильям умоляли своего отца не жениться снова, и рассказал, что задавался вопросом, будет ли Камилла жестока к нему, как "злая мачеха", заявив, что Уильям "долго питал подозрения в отношении "другой женщины", - рассказывает Hello!

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Гарри также заявил о ее характере, утверждая, что у нее была цель исправить свой публичный имидж "другой женщины". Он также назвал Камиллу "опасной" в своем 60-минутном интервью с Андерсоном Купером.

"Она была злодеем, она была третьим лицом в браке, ей нужно было реабилитировать свой имидж, - заявил тогда герцог. - Необходимость для нее реабилитировать свой имидж… Это делало ее опасной из-за связей, которые она налаживала в британской прессе".

Королева Камилла, король Чарльз и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, принц Гарри воссоединится со старшими членами королевской семьи на коронации своего отца 6 мая, но он приедет сам, без своей супруги Меган Маркл.

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