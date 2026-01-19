- Дата публикации
На дне рождения мужа: Иванка Трамп в экстремально коротком платье похвасталась стройными ногами
Муж Иванки — Джаред Кушнер — отпраздновал юбилей.
Недавно у мужа Иванки Трамп — Джареда Кушнера — был день рождения. По этому поводу она опубликовала в Instagram серию снимков с семейного празднования.
На фотографиях супруги предстали со своими тремя детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.
Для празднования Иванка выбрала эффектный аутфит. Она надела экстремально короткое золотисто-черное приталенное платье, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги. Наряд она скомбинировала с черными капроновыми колготами, черными туфлями от Christian Louboutin с фирменной красной подошвой бренда и небольшой черной сумочкой с золотой ручкой.
«С 45-летием, Джаред! Благодарен праздновать в окружении людей, которые знают и любят тебя больше всего.
Ты ведешь за собой с внимательностью, видением и сердцем, и ты выступаешь за свою семью с такой же последовательностью, любовью и намерениями, которые ты привносишь во все остальное. Наши дети учатся у тебя, как выглядит преданность, что такое безопасность и как тихая, последовательная преданность накапливается со временем. Это твое наследие превыше всего. Я бесконечно благодарна за то, что могу построить жизнь рядом с тобой», — написала Иванка в посте.
