На экс-принца Эндрю совершили "нападение" на территории его нового дома Марш Фарм

Ферма Марш / © Getty Images

На новых фотографиях видно, как группа протестующих перелезает через его забор. Ранее в тот же день бывшего принца видели за рулем его Range Rover в одиночестве на ферме Марш в королевском поместье Сандрингем.

Предполагается, что брат короля находился внутри фермерского дома, когда четверо человек подъехали на машине и начали выкрикивать оскорбления.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Associated Press

66-летний бывший принц в настоящее время проживает в расположенном неподалеку доме Вуд Фарм, пока ведутся ремонтные работы в его новом доме — Марш Фарм, хотя на этой неделе он несколько раз посещал это место, чтобы следить за ходом работ.

Предполагается, что протестующие перелезли через забор перед домом и начали выкрикивать оскорбления в адрес Эндрю, но его охрана быстро урегулировала ситуацию, после чего протестующие сели обратно в свою машину и уехали.

Марш Фарм — новый дом Эндрю Маунтбеттен-Виндзора / © Getty Images

Известно, что на Марш-Фарм уже установили большие защитные ворота, и рабочие последние несколько недель работали круглосуточно, завозили мебель и обустраивали кухню. Так что ожидается, что Эндрю переедет в свой новый дом к Пасхе.

Напомним, на Пасху члены королевской семьи соберутся на службе в Виндзоре. А вот Эндрю и его дочерей — принцесс Беатрис и Евгению не пригласили на мероприятие.