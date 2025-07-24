На этом все: компания Netflix прекращает сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган и принц Гарри / © Associated Press

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Компания решила не продлевать эксклюзивный контракт на 100 миллионов долларов, действовавший с принцем Гарри и Меган Маркл с 2020 года.

Соглашение, подписанное вскоре после того, как Сассекские сложили с себя королевские обязанности и обосновались в США, позволило им попробовать свои силы в роли производителей контента и неплохо заработать.

Меган и Гарри / © Getty Images

Но теперь Netflix завершает эту сделку. Решение было принято после плохих результатов последнего документального сериала Маркл «С любовью, Меган», который с момента премьеры 4 марта едва набрал 5,3 миллиона просмотров.

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Утверждается, чета Сассекских и Netflix решили не делать официальных заявлений. В интервью The Sun источник сообщил о расторжении сделки в конце этого года: «Сделка заключена, больше сериалов сниматься не будет. Netflix считает, что выжал из пары все, что мог», цитирует express.co.uk.

Гарри и Меган / © Associated Press

Самым успешным их совместным проектор стал документальный фильм про историю любви Меган и Гарри. Среди контента, разработанного в рамках этого соглашения, — фильм «Polo», рассказывающий о страсти принца Гарри к спорту, и еще два документальных сериала: «Жить, чтобы лидировать», в котором участвуют влиятельные лидеры, и «Сердце непокоренного», рассказывающий о спортсменах, участвующих в Играх Invictus основанных Гарри.

На данный момент Netflix планирует выпустить второй и последний сезон кулинарного шоу, продюсером которого является Меган Маркл.

Меган Маркл, фото: instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

Несмотря на все усилия, многие из этих проектов не получили ожидаемого результата, что ставит под сомнение реальное влияние деятельности Сассекских в индустрии потокового вещания.

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