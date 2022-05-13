На этот раз без Чарльза: герцогиня Камилла посетила военно-морскую базу в Портсмуте

На этот раз без Чарльза: герцогиня Камилла посетила военно-морскую базу в Портсмуте

Вчера у герцогини Корнуольской Камиллы выдался насыщенный день.

После посещения вместе с супругом принцем Чарльзом Канадского дома в Лондоне, где Ее Высочество появилась в эффектном красном платье, герцогиня отправилась в Портсмут.

Герцогиня Корнуольская / Фото: Associated Press

Камилла посетила HMS Prince of Wales (второй британский авианосец класса "Королева Елизавета", новейшего и крупного класса авианосцев КВМФВ назван в честь принца Уэльского, старшего сына королевы) на военно-морской базе Ее Величества.

Герцогиня Корнуольская / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольская / Фото: Associated Press

Там британскую герцогиню встречал почетный караул. Герцогиня прибыла туда перед тем, как авианосец отправится в Средиземное море в качестве флагмана оперативной группы сил реагирования НАТО.

Герцогиня Корнуольская / Фото: Associated Press

В этот раз герцогиня Камилла была в синем пальто с белыми вставками и в тех же кожаных черных туфлях-лодочках, в которых посещала Канадский дом днем.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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