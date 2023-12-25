На фоне елки: Джилл и Джо Байден показали рождественское фото

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден поделились своим праздничным снимком. Пара опубликовала фото на официальных страницах в Instagram.
Они сидели на диване и общались по телефону с организацией Norad Tracks Santa. Это программа, созданная под покровительством Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Ежегодно, начиная с 1955 года, накануне Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь сказочного Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.
"Наши друзья из @NORADSanta подтвердили хорошую новость: Санта уже в пути!", - написали Байдены.
На первой леди была на фото шелковая блуза молочного оттенка с V-образным декольте и блестящая юбка, а вот президент надел синий костюм и красный галстук. На диване лежали красные рождественские подушки, а вот на заднем фоне стояла красиво украшенная елка.
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