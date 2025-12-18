- Дата публикации
На фоне елки: герцогская семья Люксембурга поделилась кадрами праздничной фотосессии с сыновьями
Великогерцогская семья Люксембурга поделилась своими праздничными фото к Рождеству.
В Instagram аккаунте дворца опубликовали несколько снимков, на которых великий герцог Гийом, его супруга великая герцогиня Стефания и двое их сыновей — принцы Шарль и Франсуа — снялись в праздничной семейной фотосессии.
«В этот праздничный сезон Великогерцогская чета рада представить вам свои новые семейные фотографии.
Великий герцог и Великая герцогиня желают всем счастливых праздников», — говорится в подписи под снимками.
Герцогиня Стефания облачилась в синий брючный костюм, ее муж Гийом был в синем пиджаке и красных штанах, а также в светло-голубой рубашке в тонкую полоску, а их сыновья в одинаковых синих пальто, праздничных свитерах и красных брюках.
Напомним, вчера мы показывали, как княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II зажигали праздничную елку.