На фоне елки: герцогская семья Люксембурга поделилась кадрами праздничной фотосессии с сыновьями

Семейное фото герцога и герцогини Люксембургских с детьми / © instagram.com/courgrandducale

В Instagram аккаунте дворца опубликовали несколько снимков, на которых великий герцог Гийом, его супруга великая герцогиня Стефания и двое их сыновей — принцы Шарль и Франсуа — снялись в праздничной семейной фотосессии.

«В этот праздничный сезон Великогерцогская чета рада представить вам свои новые семейные фотографии.

Великий герцог и Великая герцогиня желают всем счастливых праздников», — говорится в подписи под снимками.

Герцогиня Стефания облачилась в синий брючный костюм, ее муж Гийом был в синем пиджаке и красных штанах, а также в светло-голубой рубашке в тонкую полоску, а их сыновья в одинаковых синих пальто, праздничных свитерах и красных брюках.

