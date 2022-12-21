На фоне елки: княгиня Шарлин и князь Альбер II представили свою рождественскую открытку

Мы уже видели рождественские открытки из британской королевской семьи, бельгийской и даже испанской. На очереди княжество Монако.

Фото у княгини Шарлин и князя Альбера II получилось достаточно атмосферное. Вместе с двумя детьми – близнецами Жаком и Габриэллой, супруги были запечатлены во дворце возле высокой зеленой красавицы.

Шарлин одета в черное макси платье с глубоким V-образным декольте, у нее на груди золотые украшения, а на лице насыщенный макияж. Ее дочь Габриэлла в бежевом платье с пышной юбкой и с ободком на голове, а брат принцессы Жак был в черном классическом костюме. Глава семейства Альбер II тоже выделялся, так как надел темно-синий костюм, светлую рубашку и галстук.

Текст, сопровождающий фото гласит: "Моя семья присоединяется ко мне и желает вам мира и радости на Рождество и счастливого Нового 2023 года". Написан текст на на английском, французском и монегасском языках.

Напомним, на прошлой неделе княжеская чета с детьми посетили традиционную церемонию открытия рождественской елки в рамках сезона рождественских праздников во дворце Монако. Альбер и Шарлин прибыли на мероприятие с детьми. На этом мероприятии княгиня Монако появилась в синем кейп-пальто и высоких замшевых сапогах на каблуках и в перчатках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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