На фоне елки: семья младшего сына королевы Маргрете II поделилась праздничным фото

В Instagram датской королевской семьи опубликовали фото с их дома в Вашингтоне.

"Через очень короткое время Их Королевские Высочества принц Иоахим и принцесса Мари с детьми вернутся домой в Данию из Вашингтона, чтобы провести рождественские каникулы с семьей и друзьями.

Но перед поездкой семья и собака Сериз собрались на ранний рождественский ужин, для которого принцесса Мари приготовила свое любимое датское блюдо — жареную свинину.

Таким образом, в американском доме воцарился рождественский дух с небольшими датскими рождественскими традициями", - гласит подпись к фотографии.

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На снимке семья запечатлена за столом, принцесса Мари одета в красный свитер с высокой горловиной, а ее муж в графитовом джемпере и белой рубашке. Кадр сделан на фоне праздничной елки, за столом с семьей находится и домашний питомец семьи.

Напомним, ранее королева Маргрете II рассказала, как планирует провести Рождество в этом году.

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