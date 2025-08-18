На фоне моря и заката: сестры Спенсер поделились новыми кадрами из отпуска

Амелия и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза и ее возлюбленный Ченнинг Миллерд объявили о своей помолвке 31 июля 2025 года. Несколько недель пара провела в Греции, на Санторини и там к ним присоединилась сестра-близнец Элизы — леди Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт.

Элиза поделилась еще несколькими фото с отпуска, на которых запечатлена в обнимку с сестрой Амелией.

Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Отмечаем особые моменты на Санторини», — подписала Спенсер и добавила несколько сердец к подписи.

Амелия одета в бело-голубое макси-платье в цветочный принт, с глубоким V-образным декольте и рюшами на рукавах, у девушки на шее украшение в виде сердца, а обута она в туфли-лодочки цвета металлик.

Сестры Амелия и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза в белом мини-платье и босоножках на квадратных каблуках. Она обнимает сестру, позируя на фоне моря и красивого заката.

Помолвочное кольцо Элизы Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

