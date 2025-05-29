На фоне природы: королевский фотограф поделился новым фото принцессы Уэльской

Принцесса Кейт / © Getty Images

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Королевский фотограф Джош Шиннер показал снимок, который он сделал на острове Малл во время поездки принца и принцессы Уэльской на отдаленный шотландский остров в прошлом месяце.

На снимке принцесса Уэльская одетая в белую блузку, зеленый джемпер и куртку, стоит на фоне леса, скрестив руки на груди.

Принцесса Уэльская Кейт, фото: instagram.com/joshshinner

«Отличная компания для солнечной и зеленой прогулки… Спасибо @princeandprincessofwales», — написал в подписи фотограф.

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Уильям и Кейт на острове Айона / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Господин Шиннер уже несколько раз работал с семьей Уэльских, делая для них фотографии. Одним из его последних стал снимок, опубликованный в честь седьмого дня рождения принца Луи 23 апреля 2025 года.

Также он был автором фото, которое выбрали Кейт и Уильям для своей рождественской открытки 2023 года.