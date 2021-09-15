На фоне розовых шариков и роз: счастливая Юлия Тимошенко показала романтическое фото с мужем

60-летняя лидер партии "Батькивщина" трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram романтическую фотографию со своим мужем Александром. Политик поздравила возлюбленного с годовщиной свадьбы.
На фото нардеп появилась в элегантном наряде жемчужного цвета, с лаконичными серьгами в ушах и с макияжем с акцентом на глазах. Волосы ее собраны в хвост и выпущены спереди пряди — именно с такой прической мы ее видим в последнее время.
Александр одет в светлое поло, которое гармонично выглядит с луком Юлии.
Муж нежно держит руками руки жены. Они мило улыбаются на камеру. Супруги выглядят очень счастливыми.
На их фоне заметны розовые воздушные шары, наверное, в виде слова LOVE, и огромный букет белых роз.
"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", — написала Юлия Тимошенко под фото.
Напомним, Юлия (девичья фамилия Телегина) вышла замуж за Александра Тимошенко в 1979 году.
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