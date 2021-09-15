На фоне розовых шариков и роз: счастливая Юлия Тимошенко показала романтическое фото с мужем

На фоне розовых шариков и роз: счастливая Юлия Тимошенко показала романтическое фото с мужем

60-летняя лидер партии "Батькивщина" трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram романтическую фотографию со своим мужем Александром. Политик поздравила возлюбленного с годовщиной свадьбы.

На фото нардеп появилась в элегантном наряде жемчужного цвета, с лаконичными серьгами в ушах и с макияжем с акцентом на глазах. Волосы ее собраны в хвост и выпущены спереди пряди — именно с такой прической мы ее видим в последнее время.

Юлия Тимошенко с мужем / Instagram Юлии Тимошенко

Александр одет в светлое поло, которое гармонично выглядит с луком Юлии.

Муж нежно держит руками руки жены. Они мило улыбаются на камеру. Супруги выглядят очень счастливыми.

На их фоне заметны розовые воздушные шары, наверное, в виде слова LOVE, и огромный букет белых роз.

"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", — написала Юлия Тимошенко под фото.

Напомним, Юлия (девичья фамилия Телегина) вышла замуж за Александра Тимошенко в 1979 году.

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